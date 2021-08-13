Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью

Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью
У Бритни Спирс получилось вырваться из-под опеки. Фото: скриншот instagram/britneyspears

Родной отец американской певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что намерен отказаться от опекунства над звездной дочерью.

Соответствующее уведомление Джейми Спирс направил в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на ходатайство певицы о его отстранении от опекунства, сообщает журнал Variety.

В документе сказано, Джеймс Спирс считает, что публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его опекунства не будет отвечать ее интересам.

Спирс готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами звезды профессиональному аудитору.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бритни Спирс уверяла, что ей не нужен опекун, так как она способна отвечать за себя самостоятельно. Артистка заявила, что отец заставляет ее работать, а также не позволяет распоряжаться ни деньгами, ни личной жизнью – он, например, сделал все, чтобы Спирс не могла родить еще одного малыша.

Бритни Спирс опекунство


 

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