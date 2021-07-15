Суд разрешил Бритни Спирс самой нанять адвоката в деле об опеке

Суд американского города Лос-Анджелес в штате Калифорния согласился разрешить певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката по делу опекунства со стороны ее отца, Джейми Спирса.

Теперь интересы артистки будет представлять Мэтью Розенгарт, который имеет опыт защиты знаменитостей.

По данным издания «The New York Times», Розенгарт будет добиваться прекращения опеки над певицей и освобождением ее от родительских «оков».

Напомним, судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс, которая просила лишить ее отца Джеймса статуса опекуна над ней. Об этом пишет издание Variety. Известно, что Спирс рассказала, как с ней обращается семья. Она уверяет, что ей не нужен опекун, так как она способна отвечать за себя самостоятельно. Артиста заявила, что отец заставляет ее работать, а также не позволяет распоряжаться ни деньгами, ни личной жизнью – он, например, сделал все, чтобы Спирс не могла родить еще одного малыша.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший супруг певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн впервые прокомментировал ее слова об опеке отца.