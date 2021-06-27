Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее слова об опеке

Экс-муж Бритни Спирс прокомментировал ее слова об опеке
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears

Он выразил надежду, что артистка будет счастлива.

Бывший супруг певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн впервые прокомментировал ее слова об опеке отца. Об этом пишет издание «E! News».

Он был немногословен: мужчина лишь сказал, что желает артистке счастья и здоровья. Это все, чего он хочет для Бритни Спирс. Федерлайн также верит, что все закончится хорошо. К слову, до этого экс-супруг певицы старался держаться подальше от истории с опекунством.

Адвокат Федерлайна добавил, что для него важно, чтобы звезда была счастлива, так как их детям нужна именно такая мама.

«Он хочет, чтобы она была счастливым человеком, потому что это сделало бы ее счастливой матерью. А из ее комментариев видно, что она находится под огромным давлением»,

— добавил юрист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников.

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