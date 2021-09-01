Человеческие кости нашли на дне колодца в Ленобласти

Во время работ у ж/д станции инженеры наткнулись на останки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во время работ у ж/д станции инженеры наткнулись на останки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти в колодце обнаружили кости.

Во вторник, 31 августа, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении у платформы ж/д станции «Ковалево» останков. Кости нашли на дне колодца во время строительных работ, проводимых вдоль железной дороги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, при этом неизвестно, кому принадлежат останки. На месте работают специалисты.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе.