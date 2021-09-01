Человеческие кости нашли на дне колодца в Ленобласти

Человеческие кости нашли на дне колодца в Ленобласти
Во время работ у ж/д станции инженеры наткнулись на останки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти в колодце обнаружили кости.

Во вторник, 31 августа, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении у платформы ж/д станции «Ковалево» останков. Кости нашли на дне колодца во время строительных работ, проводимых вдоль железной дороги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, при этом неизвестно, кому принадлежат останки. На месте работают специалисты.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе.

кости ленобласть


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Человеческие кости нашли на дне колодца в Ленобласти
Малышка попала в реанимацию: девочка наглоталась таблеток в Ленобласти
Водитель каршеринга завершил поездку в кювете в Мурино
Отец Бритни Спирс хочет $2 млн за отказ от опекунства над дочерью
Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти
Водитель такси сбил на семиклассницу на проспекте Королева
Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров
Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти