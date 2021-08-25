Человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе

В Волховском районе Ленинградской области полиция проверяет информацию о найденных человеческих костях.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию позвонил 23-летний житель Петербурга. Он рассказал, что двумя днями ранее находился в доме отдыха в Колчановском сельском поселении. Выйдя в лес прогуляться, он наткнулся на человеческие кости. Останки он заметил в высокой траве. Заявитель смог разглядеть позвоночник с ребрами, тазовые кости, руки, ноги и голову. Одежды на скелете не было.

Петербуржец рассказал полицейским, что сможет показать точное местоположение на выходных, 28 или 29 августа, когда вернется обратно.

Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

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