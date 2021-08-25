Человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе

Человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе
Проводится проверка. Фото: unsplash

В Волховском районе Ленинградской области полиция проверяет информацию о найденных человеческих костях.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию позвонил 23-летний житель Петербурга. Он рассказал, что двумя днями ранее находился в доме отдыха в Колчановском сельском поселении. Выйдя в лес прогуляться, он наткнулся на человеческие кости. Останки он заметил в высокой траве. Заявитель смог разглядеть позвоночник с ребрами, тазовые кости, руки, ноги и голову. Одежды на скелете не было.

Петербуржец рассказал полицейским, что сможет показать точное местоположение на выходных, 28 или 29 августа, когда вернется обратно.

Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура проверит органы опеки после нахождения трупа ребенка в Гатчине.

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Человеческие кости нашел петербуржец в лесу в Волховском районе