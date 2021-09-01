Собянин ввел бесплатные пересадки на наземном транспорте

Московский транспорт, по словам Сергея Собянина, уже готов к нововведениям. Фото: kremlin.ru

Московский транспорт, по словам Сергея Собянина, уже готов к нововведениям. Фото: kremlin.ru

В Москве со среды, 1 сентября, отменена оплата пересадок в наземном общественном транспорте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Теперь пересадка все пересадки, совершенные между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки, будут бесплатными.

Чтобы получить право бесплатного проезда, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или же на сайте Московского метрополитена. Бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

По словам Собянина, для тех, кто регулярно пользуется наземным общественных транспортом, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об изменениях в жизни петербуржцев с 1 сентября.