Самолет, летевший из Архангельска в Петербург, не смог сесть в Пулково

В Петербурге не смог приземлиться самолет из Архангельска. Фото: pixabay

В Петербурге не смог приземлиться самолет из Архангельска. Фото: pixabay

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Архангельск в Петербург, не смогло приземлиться в аэропорту Пулково в связи с плохой погодой.

Как сообщает 78.ru, самолет сумели посадить на запасном аэродроме Шереметьево.

Так, погодные условия помешали пассажирам вовремя прибыть в город на Неве. Отмечается, что сложные метеорологические условия были в Пулково.

Туман, дымка и видимость менее 100 метров вынудили пилота высадить пассажиров в Москве. Граждане получили напитки и горячее питание. Некоторые люди пожелали отдохнуть в гостинице, поэтому их разместили в номера. Ближайшими рейсами всех пассажиров доставят в Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале Пулково перепутали гробы и сорвали похороны.