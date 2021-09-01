За свободу придется платить — отец Бритни Спирс требует 2 миллиона долларов за отказ от опекунства.

За свободу придется платить &#8212; отец Бритни Спирс требует 2 миллиона долларов за отказ от опекунства.
Джеймс Спирс пробыл опекуном Бритни 13 лет подряд Фото: @revisto_estilo on Instagram

Уже тринадцать лет Бритни Спирс не вправе пользоваться собственными средствами на счетах, не владеет своей жизнью, даже не может распоряжаться своим здоровьем.

А всё потому, что после ее госпитализаций отец подал в суд заявление, и ее признали недееспособной — а Джеймса, отца Бритни, назначили опекуном.

Казалось бы, что может быть лучше: о ней должен был заботиться родной человек. Обычно голливудские звезды судятся с бывшими мужьями или любовниками. Тогда, в 2008-ом, фанаты вздохнули спокойно: теперь певица под отеческим крылом. Он найдет лучших врачей, Бритни отдохнет, наберется сил, пропьет курс лекарств… И ей определенно было это необходимо — глупо отрицать, что у Бритни были проблемы.

Тяжелое расставание с супругом, дети, которых Федерлайн не пускал к матери из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками… Огромная нагрузка вкупе с тяжелым детством сделали свое дело, и Бритни действительно нуждалась в помощи и поддержке.

Отец подыскал ей врачей, окружил ее специалистами, прописавшими ей курс лекарств, и неотступно начал следить за дочерью. Первое время казалось, что он действует из лучших побуждений. Состояние Бритни не становилось стабильным, и опекунство продлили на три месяца. Позже психологические тесты опять не были пройдены: отец стал опекуном еще на полгода. А позже опекунство вдруг стало бессрочным.

Подробности тринадцатилетнего “лечения” всплыли в июне этого года, когда Бритни связалась по видеосвязи с Верховным судом и попросила прекратить над ней опекунство. Вот тут и вскрылись неожиданные факты, а история предстала в другом свете. Бритни просила судью отменить опеку без психологических тестов — оказывается, всё это время любящий отец сам выбирал докторов, которые пичкали певицу медикаментами, употребляя которые было невозможно сосредоточиться и адекватно пройти тестирование. Да и когда Джеймс успел таким заботливым родителем? В детстве Бритни он был алкоголиком, от которого дети были вынуждены прятаться. Опекунство над гонорарами певицы помогло ему жить безбедно.

Бритни Спирс нельзя назвать обычной женщиной — она и сейчас выкладывает в сеть оригинальные танцы и эпатажные фотографии, но говорит ли это о психическом расстройстве? Многие творческие люди экстравагантны, и это не причина держать их взаперти. В любом случае опекун не должен иметь настолько очевидную выгоду от своего статуса.

Фанаты распространяют футболки с призывами освободить Бритни из домашнего рабства. Фото: @shesheshoes on Instagram

К счастью, на сторону Бритни встало фан-сообщество. Ей удалось сменить адвоката, выйти на связь с журналистами. Отец заметно заволновался. Он подал в суд заявление, что готов отказаться от опекунства. Правда, на странных для любящего и честного родителя условиях: ему требуются два миллиона долларов, якобы на судебные расходы, и заверенная гарантия, что в отношении него не будут заводиться уголовные дела. Если в его действиях в отношении дочери не было никаких нарушений и он не злоупотреблял все эти годы своим правом распоряжаться ее деньгами, то зачем ему этот документ? Условия выглядят, мягко говоря, подозрительно. Согласится ли Бритни на такие уступки, чтобы быстрее получить свободу, или будет восстанавливать справедливость — станет ясно в ближайшее время, следующее судебное заседание назначено через месяц.

Бритни Спирс опекунство суд


 

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