В Мариинку и Большой бесплатно: как оформить «Пушкинскую карту»

В Мариинку и Большой бесплатно: как оформить «Пушкинскую карту»
В России начинают выдавать "Пушкинскую карту". Фото: скриншот сайта госуслуг

С 1 сентября в России все молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту». На ней лежит три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в музей, галереи, филармонию и театры, даже в Мариинский или Большой. Gazeta.SPb объясняет, как оформить такую карту и как ее можно использовать.

Вы не сможете оформить карту если вам меньше 14 или больше 22-х лет. Для того, чтобы получить ее, необходимо зайти на портал «Госуслуги» и зарегистрироваться, если вы не сделали этого ранее. В этом случае вам также придется подтвердить свою учетную запись с помощью онлайн-банков или в центрах обслуживания.

Перейдите в раздел «Пушкинской карты» (найти его можно через поиск) и заполните заявления. Виртуальную карту платежной системы МИР вы получите почти сразу. Управлять ей вы сможете через мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Смартфон и доступный интернет есть не у всех. Тогда вам нужно обратиться в ближайшее отделение «Почта Банка». Там вам оформят пластиковую карту, а покупать билеты вы сможете в кассах. Есть и плюс – дизайн карты вы сможете выбрать сами.

Инфографика Gazeta.SPb

Куда можно сходить бесплатно?

Вы сможете сходить на любое мероприятие. Распоряжайтесь средствами по своему усмотрению. Так, например, вы можете купить билет в Мариинский театр, потратив все деньги сразу, а можете ходить по музеям до конца года. В следующем году сумму обещают увеличить до пяти тысяч рублей.

Потратить деньги на личные нужды не получится. Оплатить по «Пушкинской карте» вы сможете билеты на любое мероприятие, которое представлено в официальной афише. Ознакомиться с ней можно на портале «Культура.РФ». Кстати, в кино или цирк по карте вы сходить не сможете.

Не получиться и подарить купленный по «Пушкинской карте» билет. Он будет именным.

Своим регионом ограничиваться не обязательно. Выбирайте любое культурное учреждение страны.

Пока возможности добавить свои деньги на карту, чтобы оплатить более дорогой билет, нет. А вот вернуть деньги при возврате билета можно, они будут перечислены на баланс.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев.

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