Во вторник в Ленобласти ожидаются дожди и +15 градусов

Во вторник в Ленобласти ожидаются дожди и +15 градусов
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дожди не покидают Ленинградскую область. В четверг местных жителей вновь ожидают кратковременные осадки.

Так, 2 сентября в регионе будет облачно, но с прояснениями. Ночью дожди пройдут местами, а днем — в большинстве районов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, местами до +11. В дневное время воздух прогреется лишь до +10…+15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

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