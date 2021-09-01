Во вторник в Ленобласти ожидаются дожди и +15 градусов

Дожди не покидают Ленинградскую область. В четверг местных жителей вновь ожидают кратковременные осадки.

Так, 2 сентября в регионе будет облачно, но с прояснениями. Ночью дожди пройдут местами, а днем — в большинстве районов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, местами до +11. В дневное время воздух прогреется лишь до +10…+15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.