Кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября

В четверг, 2 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14. Ветер подует северо-западный умеренный.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами в городе пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Северной столицы еще порадуют теплыми деньками, но заморозки подступают.