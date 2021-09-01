Кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября

Кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 2 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14. Ветер подует северо-западный умеренный.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами в городе пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Северной столицы еще порадуют теплыми деньками, но заморозки подступают.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге гендиректор садоводства ударил механика ножницами
Во вторник в Ленобласти ожидаются дожди и +15 градусов
В Василеостровском районе обнаружили нарколабораторию
Кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября
Спасатели почти час тушили квартиру на Чичеринской
В Пулково в среду задержали с вылетом шесть самолетов
Коронавирус в Петербурге 1 сентября: линейки в пандемию и «ковидные» качели
Самолет, летевший из Архангельска в Петербург, не смог сесть в Пулково