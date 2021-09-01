В Эрмитаже смягчили коронавирусные ограничения

В Эрмитаже смягчили коронавирусные ограничения
Посетители смогут посетить больше залов Эрмитажа. Музей смягчает коронавирусные ограничения. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж, расположенного в Петербурге, сняли некоторые ограничения связанные с коронавирусом. Так, были открыты новые залы.

Как сообщает пресс-служба государственного музея, у граждан появится возможность посмотреть почти все залы Эрмитажа.

Музей решил открыть экспозиции, доступ к которым некоторое время назад пришлось ограничить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Гости музея смогут перемещаться по нему без строгих ограничений и увидеть практически все залы музейного комплекса.

В данный момент в музее можно пройти двумя маршрутами: с Иорданской и Церковной лестниц.

Однако главное правило никто не отменял. Необходимо следовать заданному направлению движения, чтобы избегать встречных потоков людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе.

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