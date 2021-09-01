С 2 сентября запускаются прямые рейсы из Петербурга в Прагу

Полет между двумя городами займет два с половиной часа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Полет между двумя городами займет два с половиной часа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Авиакомпания Smartwings возобновляет прямые рейсы из аэропорта Петербурга Пулково в Прагу. Самолеты в столицу Чехии начнут летать с четверга, 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе петербургского аэровокзала, перелеты в Прагу будут выполнятся два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Полет между двумя городами займет два с половиной часа.

Самолет из чешской столицы будет вылетать в 11:20, а в Пулково он приземлится в 14:40. Из Северной столицы борт поднимется в 15:30, а в Праге окажется в 17:00.

Петербургским путешественникам перед поездкой посоветовали ознакомиться с информацией об эпидемиологических правилах пересечения границы Чехии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга в Тюмень «Победа» запускает прямые рейсы. Отмечается, что возможность приобрести билет уже есть.