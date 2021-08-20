Из Петербурга в Тюмень «Победа» запускает прямые рейсы

"Победа" запустила прямые самолеты до Тюмени из Петербурга. Фото: Pixabay

"Победа" запустила прямые самолеты до Тюмени из Петербурга. Фото: Pixabay

Авиакомпания «Победа» решила запустить прямые рейсы из Северной столицы в Тюмень.

Так, уже с 1 октября текущего года воздушные судна бюджетная авиакомпания начнет отправлять из города на Неве напрямую в Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба АК.

Отмечается, что возможность приобрести билет уже есть.

Помимо прочего, для «Победы» Тюмень будет являться 26-м по счету маршрутом, куда компания отправляет свои самолеты из аэропорта Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково. У Беглова в Москве состоялась рабочая встреча, на которой обсудили обеспечение транспортной доступности аэропорта Северной столицы.