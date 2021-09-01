Мотоциклистов-нарушителей задержали в заказнике «Сестрорецкое болото»

В Комитете по природопользованию поделились итогами рейда в заказнике «Сестрорецкое болото». Инспекторы задержали группу байкеров из восьми человек, которые рассекали по заповедным территориям.

Мотоциклисты, видимо, являются участниками команды или сообщества, так как были одеты в одинаковую форму. Что они делали в заказнике — осталось тайной. О происшествии Gazea.SPb рассказали в среду, 1 сентября, в пресс-службе природного ведомства.

Пойманные с поличным нарушители отрицали свою вину и отказались предъявлять удостоверяющие личность документы. Тогда сотрудникам комитета пришлось вызвать наряд полиции. В результате государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды составили в отношении мотоциклистов административные протоколы. Теперь каждому грозит штраф до 4 тысяч рублей, согласно ст. 8.39 КоАП РФ.

В комитете напоминают, что особо охраняемые природные территории имеют свои правила посещения, которые нужно неукоснительно соблюдать. На территории Санкт-Петербурга таких заповедных объектов — 16. Передвижение на любых транспортных средствах, приводимых в движение двигателем, по охраняемым лесам запрещено.

Напомним, что недавно на Октябрьской набережной в Северной столице произошла смертельная авария с участием двух мотоциклистов. Водитель большегруза, разворачиваясь через две сплошные, не заметил байкеров, из-за чего произошло столкновение. Один мотоциклист скончался на месте происшествия, другой — в больнице, спустя неделю после аварии.