Собянин назвал Москву крупнейшим донором страны

Собянин назвал Москву крупнейшим донором страны
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва перечисляет большую часть налогов в федеральный бюджет. Фото: kremlin.ru

Московский мэр Сергей Собянин во время выступления на марафоне «Новое знание» назвал столицу главным донором страны.

По его словам, Москва перечисляет большую часть налогов в федеральный бюджет.

«Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того чтобы 60 процентов всех трансферов регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны», — заявил политик.

Так Собянин прокомментировал распространенное мнение о том, что вся страна «кормит Москву», и что москвичи «жируют», поскольку доходы страны идут именно в столицу.

Мэр привел статистику бюджета города. В прошлом году Москва направила в бюджет страны 800 млрд рублей налогов, оставив в городском всего 890 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин ввел бесплатные пересадки на наземном транспорте.

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