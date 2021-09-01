Диетолог перечислила продукты, негативно влияющие на иммунитет

Диетолог перечислила продукты, негативно влияющие на иммунитет
Большое количество соли опасно. Фото: pixabay.com

Есть сразу несколько продуктов, от которых стоит отказаться ради здоровья.

Диетолог и терапевт Наталья Сычева перечислила продукты, которые негативно влияют на иммунитет. Об этом сообщает «Царьград».

В преддверии сезона гриппа и ОРВИ стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием соли и сахара. Дело в том, что они повышают вероятность развития заболеваний хронического характера, а также увеличивают проницаемость кишечника. В связи с этим в кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система.

Также ради поддержания иммунитета стоит отказаться от спиртосодержащей продукции. Диетолог подчеркнула, что алкоголь пагубно влияет на иммунитет и на здоровье человека в целом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко. Эксперт настаивает на том, что необходимо пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от серьезных последствий.

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Диетолог перечислила продукты, негативно влияющие на иммунитет
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