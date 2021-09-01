Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко

Проценко заверил, что привитые от короны болеют, но легко
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

Эксперт настаивает на том, что необходимо пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от серьезных последствий.

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что даже вакцинированные от коронавируса иногда заболевают. Об этом пишет «Российская газета».

Несмотря на это, те, кто сделал прививку, намного легче переносят заражение, чем остальные. Проценко заверил, что в возглавляемой им больнице нет ни одного вакцинированного в реанимации. Также нет тех, кто переносил бы болезнь тяжело. Большинство болеет легко, либо и вовсе бессимптомно.

Проценко добавил, что вакцинация занимает в среднем 35 дней. Именно столько времени нужно, чтобы успел выработаться иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не успели к осени привить 60% населения. В городе все еще не сформировался коллективный иммунитет, а ведь впереди – сезон ОРВИ.

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