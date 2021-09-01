В Петербурге не успели к осени привить 60% населения

В городе все еще не сформировался коллективный иммунитет, а ведь впереди – сезон ОРВИ.

В Санкт-Петербурге не сумели к 1 сентября привить от коронавируса необходимые для формирования коллективного иммунитета 60% взрослого населения.

Сделать прививку к началу осени должны были 2,6 миллиона человек, о чем пишет ТАСС. Тем временем полный цикл вакцинации завершили 1,44 миллиона человека, один компонент получили 1,48 миллиона человек. В последнее время эксперты замечают замедление темпов вакцинации – возможно, это связано с началом учебного года.

Напоминаем, что совсем скоро наступит сезон ОРВИ. Это значит, что беречь себя нужно будет не только от коронавируса, но и других заболеваний. Нагрузка на медицинские учреждения снова возрастет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в 2020 году смертность выросла на 20%.