В Ленобласти в 2020 году смертность выросла на 20%

Люди массово умирали из-за коронавируса, а также алкоголя, убийств, аварий и несчастных случаев.

В Ленинградской области за 2020 год скончались 28118 человек, что на 20% больше, чем в 2019 году. Причиной роста летальных исходов стал не только коронавирус. Об этом сообщили в «Петростате».

Из-за коронавируса погибли 2,2 тысячи человек, то есть 8% от общего количества. Среди прочих причин смерти — болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины и болезни органов дыхания. Некоторые граждане травились алкоголем (403 человека), были убиты 91 человек, утонули 103 человек, погибли в ДТП 357 жителей Ленобласти. Почти все показатели заметно выросли по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог предсказал окончание пандемии COVID к 2024 году. Крючков подчеркнул, что за эти годы важно добиться снижения смертности от коронавируса и сократить возможность появления новых штаммов, что позволит взять под контроль ситуацию с распространением инфекции.