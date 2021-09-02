Защитить ребенка от гриппа и COVID-19 в школе: советы Роспотребнадзора

В этом году занятия в школах стартовали в очном формате, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Роспотребнадзор предлагает не лечить болезни, а предотвращать. Рассказываем о рекомендациях по профилактике заболеваний ребенка в школе.

Жидкие антисептики и салфетки во время пандемии коронавируса уже стали нормой. Тем не менее, проверьте, лежат ли они у ребенка в портфеле и посоветуйте ему протирать салфеткой свое рабочее место перед уроком.

Важно, чтобы ребенок одевался по сезону и надевал в школе сменную обувь.

При входе в школу ученикам будут измерять температуру. Если она будет выше 37 градусов, ребенку окажут медицинскую помощь.

Дети занимаются в закрепленном кабинете. Исключение делают только для уроков физики, химии, труда, физкультуры, информатики и иностранных языков.

Объясните детям, что на переменах лучше всего сделать гимнастику, в том числе и для глаз. Во время урока также необходимо проводить физкультминутку. На 25-30 минуте урока ученики должны разминать мышцы рук, плечи, делать упражнения на дыхание и другие.

Детям следуют прикрывать нос и рост одноразовыми салфетками или локтевым сгибом руки при чихании и каше.

Важно регулярно проводить сквозное проветривание, когда детей нет в кабинетах. Из-за недостатка воздуха организм становится менее устойчивым к вирусам и бактериям.

Два последних важных правила – правильно питаться и мыть руки.

Как писала ранее Gazeta.SPb, пока в российских школах не планируют вводить дистанционку. Впрочем, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов не исключил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.