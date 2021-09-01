В Петербурге 1 сентября проходят школьные линейки: еще один год с коронавирусом

Сегодня в Петербурге празднуется День знаний: во всех школах города проходят торжественные линейки. Это уже второй учебный год в условиях пандемии коронавируса. Как будут проходить занятия? Планируется ли «удаленка»? Что с вакцинацией? А со стандартами безопасности? Рассказывает Gazeta.SPb.

1 сентября в школы Северной столицы пошли учиться больше 550 тысяч школьников. С важным днем ребят поздравил губернатор Александр Беглов. Градоначальник напомнил, что петербургские школы являются одними из самых престижных в стране.

Кроме того, в 2021 году в городе на Неве заработает еще 12 школ. Девять из них уже сегодня открыли двери для новых учеников. Не отстают различные кружки и секции: 1 сентября начали работу четыре центра цифрового образования и второй кванториум, а вскоре появится третий.

Однако пандемия коронавируса никуда не исчезла, угроза ужесточения ограничений и карантинных мер по-прежнему актуальна для всех отраслей жизни. Поэтому детям и взрослым приходится вот уже второй год подстраиваться под новую реальность, строго соблюдая рекомендации Минздрава.

Сейчас ученики и педагоги находятся в школах: эпидемиологическая обстановка позволяет с осторожностью проводить очные занятия. По словам главы Министерства просвещения Сергея Кравцова, переходить на «дистанционку» сейчас не планируется, но все будет зависеть от ситуации, формат учебы и меры безопасности могут меняться индивидуально в каждом регионе, согласно с ковид-статистикой.

Вместе с тем, онлайн-занятия не хотят выводить из системы обучения: интернет-уроки намерены использовать в качестве дополнительного элемента.

В том, что касается стандартов безопасности, планируют полагаться на опыт прошлого года. К примеру, если у кого-то из учеников выявят COVID-19, то, как и в 2020-м, весь класс отправится на двухнедельный карантин. Эта мера показала свою эффективность, поэтому отказываться от нее или что-то менять не собираются.

К сожалению, повысить коллективный иммунитет в школах за счет массовой вакцинации не выйдет — детям младше 18 лет по-прежнему не рекомендуется прививаться. Хотя стоить отметить, что ВОЗ смотрит на эту процедуру иначе и выступает за детскую иммунизацию. Более того, в Москве проводятся клинические испытания нового «Спутника V», разработанного специально для детей 12-17 лет.

Для учителей и работников школ в целом вакцинация пока остается добровольной, но в каждом отдельном учреждении решение принимается индивидуально.

Помимо карантинных, в школах действуют и предупредительные санитарные меры: дети по-прежнему должны разделяться на переменах и мероприятиях, в столовых и раздевалках, графики завтраков и обедов также будут составлять отдельно для каждого потока. Работники пищеблока обязаны носить маски и перчатки, а вот учащиеся и педагоги — по желанию.

Кроме того, в каждом кабинете должны появиться дезинфицирующие средства и рециркуляторы воздуха.

Остается надеяться, что с учетом активной вакцинации и оперативных действий медиков и властей при вспышках, ничто не сможет помешать эффективному учебному процессу.