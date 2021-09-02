Зубные коронки и вилки вор вынес из квартиры на Непокоренных

В полицию обратилась петербурженка, проживающая в доме №74 по проспекту Непокоренных. Фото: скриншот google.maps

В полицию обратилась петербурженка, проживающая в доме №74 по проспекту Непокоренных. Фото: скриншот google.maps

В Калининском районе Петербурга домушник вскрыл квартиру местной жительницы, утащив оттуда зубные коронки, ювелирные изделия и вилки.

В среду, 1 сентября, в отдел полиции обратилась 70-летняя женщина, проживающая на третьем этаже в доме №74 по проспекту Непокоренных. Она рассказала, что ее квартиру обокрали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские установили что неизвестный проник в квартиру заявительницы в период с 9 часов 28 августа до 19 часов 1 сентября, отжав стеклопакет на балконе квартиры. Из помещения злоумышленник вынес четыре зубных коронки, цепочку и серьги из желтого металла, пять мельхиоровых вилок.

Сумма материального ущерба ставила 45 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга разыскивают подозреваемых в ограблении квартиры уроженки Москвы.