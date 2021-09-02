Жители Петербурга пожаловались «Новым людям» на нелегальную торговлю спиртным

Жители Красногвардейского района отчаялись вести борьбу с магазином, нелегально торгующим спиртными напитками. Глава комитета партии «Новые люди» по реформированию правоохранительной системы Руслан Калимуллин приехал в Петербург, чтобы разобраться в ситуации.

«Из-за этого магазина у нас в ужасном состоянии детские площадки — здесь собираются маргинальные личности. Они покупают алкоголь и распивают его тут же. Были даже случаи отравления. Куда мы только не обращались, полиция на наши заявления не реагирует», — рассказала жительница многоквартирного дома.

Вместе с кандидатом в депутаты петербургского Заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрием Пановым Руслан Калимуллин выслушал жалобы местных жителей и посетил неблагополучную торговую точку. Директор магазина, впрочем, заверил, что не торгует крепким алкоголем. Хотя горожане продолжают утверждать обратное. Участкового, который должен следить за порядком на территории и в первую очередь реагировать на такие сигналы, жильцы даже не знают в лицо.

По словам Руслана Калимуллина, жалобы на слабую эффективность правоохранительных органов в борьбе с «наливайками» и незаконной продажей алкоголя в партию «Новые люди» поступают со всей страны.

«Ситуация в Петербурге — яркий пример того, что правоохранительную систему необходимо менять. Люди должны знать своих участковых, а они их не только не знают, но зачастую боятся к ним обращаться. В свою очередь, сотрудников полиции нужно избавить от лишней бюрократической работы и отменить «палочную систему», чтобы они не заполнением бумажек занимались, а работали на территории с людьми», — объясняет Руслан Калимуллин.

Сам он более десяти лет проработал в Следственном комитете. Прошел путь от стажера районного отдела до следователя по особо важным делам, расследовал коррупционные преступления совершенные должностными лицами. Поэтому ситуацию в силовых структурах знает изнутри.

«Борьбу с коррупцией я в качестве специализации выбрал не случайно. На меня повлиял герой фильма «Место встречи изменить нельзя» Шарапов. Запомнилась ситуация, когда Глеб Жеглов со словами «Вор должен сидеть в тюрьме» подкинул в карман Косте Сапрыкину кошелек, а Шарапов сказал, что так нельзя. Я его точку зрения разделяю. Сотрудник полиции ни при каких обстоятельствах не должен превышать свои полномочия, фальсифицировать улики и применять к задержанным физическую силу. Для меня такие вещи неприемлемы. Но, к сожалению, Шараповых в этой системе очень мало», — говорит Руслан Калимуллин.

Чтобы ситуация изменилась к лучшему, в партии «Новые люди» видят несколько шагов по реформированию системы. Политики уверены, что начальников УМВД, прокуроров, судей необходимо избирать на прямых выборах. Именно это сделает правоохранительные органы подотчетными обществу. Также необходимо расширить возможности парламентских расследований. Пока, указывает Калимуллин, депутаты не имеют права проводить проверки в отношении лиц, которые подозреваются в коррупции или превышении полномочий. Это серьезно ограничивает возможности общественного контроля.