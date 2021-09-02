На связи с искусством: Tele2 подвела итоги работы в летнем сезоне площадки Art Space

На связи с искусством: Tele2 подвела итоги работы в летнем сезоне площадки Art Space
За три летних месяца площадку Art Space в Приморском парке Победы посетили 10 000 гостей. Фото: Tele2

Tele2 подводит итоги работы в летнем сезоне площадки Art Space в Приморском парке Победы. В лектории на свежем воздухе петербуржцы могли больше узнать об искусстве, бесплатно смотреть фильмы, стать участниками арт-инсталляций и лично убедиться в качестве мобильного интернета Tele2.

За три летних месяца площадку Art Space в Приморском парке Победы посетили 10 000 гостей. Работало сразу несколько зон. В лектории регулярно проходили живые лекции от спикеров образовательного проекта «Правое Полушария Интроверта». Искусствоведы, культурологи, историки беседовали с гостями площадки на различные темы: как смотреть живопись, как понимать архитектурные стили, как выстраивались взаимоотношения власти и искусства и другие. Даже самые сложные темы излагали простым языком, чтобы любой мог разобраться в искусстве, литературе и кино. Всего прошли 46 живых лекций, также наши гости посмотрели 36 лекций онлайн.

Вечером лекторий превращался в кинотеатр, где горожане бесплатно посмотрели 132 киносеанса. Контент предоставлял онлайн-кинотеатр Wink – умный развлекательный видеосервис от Ростелекома.

Также в пространстве представлены 2 арт-инсталляции. На большом экране можно было познакомиться с аудиовизуальными работами от арт-проекта петербургских художников Tonoptik.

На втором этаже работал коворкинг, где оператор оборудовал удобные рабочие зоны с электропитанием и бесплатным Wi-Fi Tele2. За 3 летних месяца Wi-Fi, организованным на сети 4G, воспользовались 2000 пользователей и смогли лично убедиться в надежности связи Tele2. Напомним, что пространство Art Space Tele2 будет работать до 30 сентября.

За три летних месяца площадку Art Space в Приморском парке Победы посетили 10 000 гостей. Фото: Tele2

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Art Space – не первый наш опыт по устройству удобных и интересных пространств для горожан, где можно и поработать в комфортных условиях, и отдохнуть. Мы уже организовывали 4G-кинотеатр на Конюшенной площади, парк у моря на территории «Севкабеля». А в этом году вместе с партнерами мы реализовали отличный культурно-образовательный проект, который сделал искусство ближе и понятнее, работу с видом на фонтан радостнее, а просмотр фильмов на свежем воздухе в это жаркое лето настоящим подарком для наших гостей. Art Space Tele2 проект, который все его участники сделали с большой любовью к городу и петербуржцам».

Ульяна Ким, директор по развитию Приморского парка Победы:

«Мы создаём современное парковое общественное пространство, привлекаем петербуржцев регулярными мероприятиями: от тренировок по йоге и воркауту до фестивалей уличной еды. Art Space Tele2 органично вписался в концепцию современного городского парка. Благодаря подобным технологичным площадкам классическое советское пространство обретает новую жизнь».

Нэлли Кундрюкова, лектор и главный редактор международного образовательного проекта «Правое полушарие Интроверта», искусствовед, историк искусства и архитектуры:

«Наш проект призван не только сделать образование частью повседневности, но и помочь людям найти себя в стремительно меняющемся и нестабильном мире. Поэтому мы рады были стать партнерами Tele2 – рассказать посетителям Art Space что-то новое, дать им возможность отдохнуть духовно и даже в чем-то лучше узнать самих себя. Аудитория у образовательного контента сегодня действительно велика. Поэтому я уверена, что рассказывать о культуре и искусстве важно не только в университетских аудиториях, но и в соцсетях, на Youtube, в открытых городских пространствах. Людям эти знания не просто интересны, они помогают им развиваться комплексно, почувствовать стабильность и психологический комфорт – я мыслю, значит я существую».

Антон Володькин, руководитель по развитию видеосервиса Wink:

«В онлайн-кинотеатре Wink широко представлен контент для образования и развития и, конечно, огромный выбор лицензированных фильмов на любой вкус. При этом кинотеатр играет роль полноценного сервиса, мы предлагаем контент в любом удобном для пользователя месте: можно смотреть кино дома на большом экране телевизора, по дороге в смартфоне или даже в городском парке на большом экране площадки Art Space».

Евгений Потапенко, продюсер коллаборации проекта Tonoptik и Tele2:

«Мы представили посетителям Art Space возможность взаимодействовать с интерактивными аудиовизуальными инсталляциями «Волны» и «Частицы» из серии работ «Сеть». Техническое развитие средств связи оказало сильное влияние на всю человеческую культуру. Сложно переоценить влияние глобальной коммуникации не только на общество, но и на отдельно взятого человека, на его жизнь, его сознательные и бессознательные процессы. Наши аудиовизуальные работы – это размышление о том, что такое связь и как она взаимодействует с человеком».

Art Space tele2 оператор связи


 

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