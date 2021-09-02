За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев

За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За сутки от коронавируса привились 12 333 петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Первый компонент препарата за сутки получили 4 213 горожан.

С начала массовой вакцинации в Петербурге от COVID-19 привились 1 486 073 человека первым компонентом, при этом 1 451 951 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. В России за сутки зафиксировано 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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