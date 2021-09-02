Ученые: мозг человека способен предсказывать будущее

Человеческий мозг может предсказывать будущее. К такому выводу пришли датские ученые.

Участие в эксперименте приняли более 70 добровольцев, которые разделились на две группы. Первой ученые дали от начала и до конца прослушать музыкальные сочинения Баха. При этом испытуемые могли в любой момент останавливать мелодию или повторно ее прослушивать.

По данным издания SAGE Journals, второй группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге, если композиция обрывалась на высоких энтропийных нотах, то участники воспринимали это как законченное произведение.

Исследование между тем показало, что при определенной музыкальной концовке люди начинали «додумывать» композицию.

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