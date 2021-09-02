Ученые: мозг человека способен предсказывать будущее

Ученые: мозг человека способен предсказывать будущее
Когда мозг слышит речь, он начинает додумывать сказанные человеком слова, подчеркнули ученые. Фото: Pixabay

Человеческий мозг может предсказывать будущее. К такому выводу пришли датские ученые.

Участие в эксперименте приняли более 70 добровольцев, которые разделились на две группы. Первой ученые дали от начала и до конца прослушать музыкальные сочинения Баха. При этом испытуемые могли в любой момент останавливать мелодию или повторно ее прослушивать.

По данным издания SAGE Journals, второй группе включали одни и те же музыкальные фрагменты для оценки полноты композиции и ее завершенности. В итоге, если композиция обрывалась на высоких энтропийных нотах, то участники воспринимали это как законченное произведение.

Исследование между тем показало, что при определенной музыкальной концовке люди начинали «додумывать» композицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что польские ученые провели исследование и выяснили, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха.

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