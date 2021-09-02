Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания

Польские ученые провели исследование и выяснили, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления нужно больше недели отдыха.

Последствиями длительного недосыпания являются снижение когнитивных навыков, внимания и памяти, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, повышение рисков возникновения опасных жизненных ситуаций, таких как автомобильные аварии и производственные травмы.

Как сообщается в журнале PLOS ONE, ученые до сих пор точно не знают, сколько времени требуется для полного восстановления после длительного периода регулярного недосыпания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оказалось, что стресс организма от недосыпа сопоставим с последствиями черепно-мозговой травмы, приводящей к бессоннице. К такому выводу пришли американские ученые, проследив за здоровьем тридцати тысяч спортсменов.