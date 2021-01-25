Американские ученые рассказали об опасном последствии недосыпа

Американские ученые рассказали об опасном последствии недосыпа
Здоровый сон может оказаться действенным способом борьбы с плохим самочувствием. Фото: pixabay

Оказалось, что стресс организма от недосыпа сопоставим с последствиями черепно-мозговой травмы, приводящей к бессоннице.

К такому выводу пришли американские ученые, проследив за здоровьем тридцати тысяч спортсменов. Исследователи установили, что многие из них страдали от непереносимости яркого света, головокружений, мигреней и хронической усталости. Несмотря на столь серьезные симптомы, никаких травм у участников эксперимента не было — ухудшение самочувствия было вызвано исключительно недостатком ночного сна.

Таким образом, эксперты подтвердили, что недосып провоцирует серьезные, долговременные и опасные последствия для здоровья. Напомним, что помимо этого спутниками недостаточного отдыха организма являются неуравновешенность, перепады настроения и проблемы с концентрацией внимания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые назвали забывчивость — полезным свойством мозга, позволяющим повысить эффективность его работы.

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