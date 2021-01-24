Австралийские ученые называют забывчивость признаком эффективности ума

Австралийские ученые называют забывчивость признаком эффективности ума
Мозг человека как бы заботиться о том, чтобы не перегружаться, забывая неважные по его мнению факты. Это помогает лучше сосредоточиться на действительно важных задачах. Фото: pixabay

Эксперты из Австралии убеждены, что именно забывчивость обуславливает эффективность интеллектуальной работы над новыми задачами.

Ученые определили, что мозг запоминает какие-то факты лишь после двух-трех повторений. Таким образом, главный орган можно назвать в некоторой степени ленивым. Но именно этот факт, уверены исследователи, определяет его высокую эффективность — мозг тратит силы на запоминание только действительно важных вещей.

Специалисты из Австралии предлагают рассматривать забывчивость как преимущество, а не недостаток, ведь, к примеру, есть люди с гипертимезией — синдромом, при котором пациенты помнят малейшие подробности своей жизни, однако из-за невероятного количества информации в голове не могут сосредоточиться на конкретной задаче, передает «РЕН ТВ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые смогли вырастить древесину в лабораторных условиях.

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