Американские ученые нашли способ выращивать древесину в пробирке

Специалисты Массачусетского технологического института смогли вырастить искусственную древесину в гелевой матрице.

Исследователи взяли живые клетки листьев растения цинния и положили их в питательную жидкость, дождавшись, когда они начнут воспроизводиться. Выведенные таким образом клетки поместили в трехмерную гелевую матрицу, добавив растительные гормоны. Благодаря им в матрице стал вырабатываться органический полимер, придающий древесине твёрдость.

Эта процедура доказала, что в лабораторных условиях из клеток и гелевой матрицы можно получить жесткую деревянную структуру. В случае успешного масштабирования такого процесса, люди смогут отказаться от вырубки деревьев, их транспортировки и обработки. Кроме того, мебель можно будет создавать сразу нужной формы, не распиливая на куски древесные материалы для последующей сборки, как сейчас.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тайваньские ученые нашли логово доисторического гигантского червя-хищника.