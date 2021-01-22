Ученые нашли на Тайване подводное логово гигантского хищного червя

Тайваньские ученые обнаружили двухметровую нору в древних морских отложениях. Предполагается, что её построил гигантский доисторический хищный червяк, поджидавший в засаде свою добычу 20 миллионов лет назад.

Вероятнее всего, это создание было похоже на свирепых «червей-боббитов», подстерегающих обитателей морского дна в песчаных норах на глубине. Черви «оснащены» «антеннами», которые позволяют им чувствовать проплывающих мимо животных. Несмотря на мягкотелость, у «боббитов» острые и мощные челюсти, мгновенно разрезающие рыбу пополам.

Группа ученых из Национального университета Тайваня нашли логово доисторического предка хищных червей, изучая 20-летнюю осадочную породу на северо-восточном побережье Тайваня. На вершине одной из окаменелых нор обнаружили характерные следы — затаскивая добычу в логово, червь обрушивает её верхнюю часть, из-за чего потом вынужден восстанавливать «потолок» перед следующей засадой. Поэтому ученые пришли к выводу, что обнаруженные ими следы говорят о древнем гигантском черве, обитавшем в этих местах.

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