Ученые назвали 10 продуктов для укрепления здоровья печени

Эксперты рассказали о продуктах, которые полезны для органа.

Диетологи рассказали о десяти продуктах, которые полезны для печени. Об этом сообщает журнал GQ.

Эксперты советуют есть грейпфруты, в которых содержится большое количество антиоксидантов, пектина и витамина С. Чтобы укрепить здоровье органа стоит есть чернику – она содержит вещества, помогающие защитить печень. Ученые также доказали пользу авокадо – оно помогает образовывать печени новые клетки. Также они советуют есть брокколи, овсянку, киноа, артишоки, свеклу, чеснок и чили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарколог рассказал, как помочь печени восстановиться после праздников. Врач посоветовал пить больше минеральной воды и есть щелочные продукты. Он также отметил, что если активное празднование Нового года продолжалось все десять дней каникул, то на восстановление организму потребуется не меньше 4-5 дней.