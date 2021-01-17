Нарколог рассказал, как помочь печени восстановиться после праздников

Врач-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал, что главный способ восстановления организма после длительных новогодних праздников — отказ от употребления алкоголя.

Также эксперт посоветовал воздержаться на некоторое время от жирной, острой и жареной пищи, чтобы не травмировать печень, передает РИА Новости. Лучше разнообразить свое меню витаминами группы В и заняться восстановлением водно-электролитного баланса с помощью таких полезных веществ, как магний, калий и натрий.

Врач посоветовал пить больше минеральной воды и есть щелочные продукты. Он также отметил, что если активное празднование Нового года продолжалось все десять дней каникул, то на восстановление организму потребуется не меньше 4-5 дней.

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