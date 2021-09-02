Петербург занял второе место по суточной заражаемости COVID в стране

Петербург занял второе место по суточной заражаемости COVID в стране
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург снова оказался среди лидеров по суточному приросту зараженных коронавирусом, заняв второе место по стране.

Об этом стало известно сегодня, сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнь, в Петербурге за сутки выявили 1 330 инфицированных. Лидирует Москва, где за день выявили более 1,8 тыс. инфицированных. Третью строчку заняла Московская область — 6 14 новых зараженных.

Также за сутки в Петербурге скончались 37 человек. Среди выздоровевших 1296 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки ковидные стационары Северной столицы доставили 247 пациентов. В настоящий момент в городе развернуто 5 163 койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

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