Петербургский блогер примотал себя скотчем к машине и прокатился по Сочи

Блогер признался, что ему было страшно, ведь трюк довольно опасный.

Петербургский блогер Данил Мясников поделился необычной видеозаписью в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что его примотали скотчем к автомобилю и прокатили по трассе в Сочи.

Известно, что машина ехала со скоростью 180 километров в час по мокрой дороге. Ехать так быстро в целом опасно, так что повторять трюк мы никому не рекомендует – это чревато травмированием и даже летальным исходом.

Судя по всему, в результате безумного эксперимента никто не пострадал. Пользователи отметили, что подобное уже делали другие блогеры – те тоже остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пытаются трудоустроиться «по профессии» 430 блогеров. Чаще всего в поиске работы люди от 18 до 30 лет, таких 65%. Соискателей от 14 до 18 лет гораздо меньше — 15%.