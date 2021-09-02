В Выборге пообещали достроить проблемный ЖК «Брусника»

В скором времени объект пройдет экспертизу.

Для достройки проблемного жилого комплекса «Брусника» наконец нашли нового инвестора. Об этом сообщил на своей пресс-конференции глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Он отметил, что объект обязательно доведут до ума. В ближайшее время будет назначена экспертиза, благодаря которой удастся понять, какие работы предстоит проделать. Инвестор планирует построить всего три жилых дома.

Дольщики надеются, что объект сдадут совсем скоро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам. По словам Михаила Москвина, бюджет предусматривает выделение 3,6 млрд рублей с 2019 по 2023 год.