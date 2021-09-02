В Нидерландах захотели запретить фастфуд

В Нидерландах захотели запретить фастфуд
Сейчас у городской администрации очень мало возможностей повлиять на питание голландцев и сократить число нездоровой еды на рынке. Фото: Pixabay

Власти пяти крупных городов в Нидерландах планируют на уровне закона запретить поставки вредной еды в рестораны быстрого питания и сократить количество таких кафе.

Этими пятью городами станут: Гаага, Амстердам, Утрехт, Роттердам и Эде. Главы городов направили письмо министру здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу. В нем они попросили о более широких полномочиях в отношении регулирования количества ресторанов с фастфудом. Об этом сообщает NL Times.

Сейчас у городской администрации очень мало возможностей повлиять на питание голландцев и сократить число нездоровой еды на рынке. При этом городские власти хотят усилить борьбу с проблемой ожирения, которая становится все более распространенной в Нидерландах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, с какой периодичностью можно есть фастфуд без вреда для здоровья.

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