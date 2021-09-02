Ущерб за сброс в Каменку составил около 12 млн рублей

В Каменке нашли бетон. Фото: комитет по природопользованию

В Каменке нашли бетон. Фото: комитет по природопользованию

В реку попали отходы цементно-песчаной смеси.

В Санкт-Петербурге завершили контрольно-надзорные мероприятия по загрязнению реки Каменки. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по природопользованию отметили, что в воде нашли отходы цементно-песчаной смеси. В произошедшем винят бетонный завод, который стал ответственен сразу по шести статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 860 тысяч рублей.

Ведомство выразило надежду, что юридическое лицо устранит причины загрязнения. Известно, что сумма ущерба составляет 12,6 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компанию, загрязняющую Каменку, оштрафуют на крупную сумму. Предприятие сбрасывало в реку цемент.