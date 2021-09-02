Ущерб за сброс в Каменку составил около 12 млн рублей

Ущерб за сброс в Каменку составил около 12 млн рублей
В Каменке нашли бетон. Фото: комитет по природопользованию

В реку попали отходы цементно-песчаной смеси.

В Санкт-Петербурге завершили контрольно-надзорные мероприятия по загрязнению реки Каменки. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

В комитете по природопользованию отметили, что в воде нашли отходы цементно-песчаной смеси. В произошедшем винят бетонный завод, который стал ответственен сразу по шести статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 860 тысяч рублей.

Ведомство выразило надежду, что юридическое лицо устранит причины загрязнения. Известно, что сумма ущерба составляет 12,6 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компанию, загрязняющую Каменку, оштрафуют на крупную сумму. Предприятие сбрасывало в реку цемент.

загрязнение каменка новости СПб штраф


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нидерландах захотели запретить фастфуд
Петербург возобновил авиасообщение с Прагой
В Самаре убили подозреваемого в педофилии: за нож мог взяться отец жертвы
Ущерб за сброс в Каменку составил около 12 млн рублей
Лучшим педагогам допобразования Петербурга выплатят премии
Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров
В Москве электросамокатчик сбил беременную женщину
Довлатов-граффити, звуковой перфоманс, лекции Долинной и Лурье: как ...