Как выжить в лесу. Секрет в художественной литературе

Осень — время активного сбора грибов. Как выжить в лесу, если ты заблудился? Как выжить в лесу без еды? Ответ можно найти в любимых книжках из детства.

Осенью многие городские жители отправляются на «тихую охоту» и часто рискуют заплутать в лесу. Разумеется, самый лучший способ избежать опасности — не теряться. И если быть серьезным, правила поведения, которые распространяет МЧС, нужно знать назубок.

Ну а если вам просто захотелось пофантазировать, что вы оказались в диких условиях, не думайте, что с задачей, как вести себя в лесу, справятся только отличники по ОБЖ. Гуманитарии, просидевшие всю жизнь за книжками, могут припомнить множество необходимых лайфаков.

Начнем с книг Фенимора Купера. Конечно, маловероятно, что вы встретите в Ленобласти индейцев или собственноручно заколете оленя, но вот информация о том, как укрыться от дождя и холода в пещере, точно может пригодиться — тем более что в нашей местности их довольно много. Еще один путешественник по пещерам — Том Сойер Марка Твена. На него, пожалуй, стоит ориентироваться как на негативный пример: в Саблинских пещерах можно заблудиться не хуже, чем в Америке. Но вот нужная информация о том, что в лесу можно соорудить шалаш из веток деревьев или что нельзя оставлять костер на ночь — его может потушить дождь — входит в список полезной.

“Кладовая солнца” Михаила Пришвина предостережет вас от прогулок в опасных местах — писатель подробно описывает, как выглядит топь, и дает описание процесса спасения из болота.

Книга Стивена Кинга “Девочка, которая любила Тома Гордона” может нагнать страху, но, прочитав ее, можно точно уяснить несколько по-настоящему важных для спасения вещей: нельзя двигаться с места — так вас быстрее найдут спасатели, нельзя пробовать незнакомые ягоды и пить некипяченую воду.

Вообще же перед походом в лес, даже если вы совсем не экстремал и не любите погружение в природу, следует собрать необходимый “спасательный набор”:

Громкий свисток (телефон может разрядиться или не принимать сигнал, а голосовые связки быстро устают от ауканья)

Складной нож

Бутылка питьевой воды

Спички

Зажигалка и бумага в запечатанном полиэтиленовом пакете

Небольшой флакон с жидкостью для розжига (далеко не все умеют разводить костер без нее)

Маленький налобный фонарик со свежими батарейками

Хлебцы

Две плитки шоколада

Отправляясь в лес, обязательно наденьте яркую одежду или положите в рюкзак сигнальную жилетку. Вас должно быть хорошо видно среди деревьев.