Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «лямбда», не распространяются на территории России.

Глава ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1», что пока в России нет распространения так громко шумевшей «лямбды» и других штаммов.

Она добавила, что российские специалисты внимательно наблюдают за появлением новых мутаций ковида. Наиболее встречаемым во всем мире, включая РФ, остается дельта-штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID. Попова отметила, что всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.