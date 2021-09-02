Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ

Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ
Попова добавила, что российские специалисты внимательно наблюдают за появлением новых мутаций ковида. Фото: Кремль

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «лямбда», не распространяются на территории России.

Глава ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1», что пока в России нет распространения так громко шумевшей «лямбды» и других штаммов.

Она добавила, что российские специалисты внимательно наблюдают за появлением новых мутаций ковида. Наиболее встречаемым во всем мире, включая РФ, остается дельта-штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID. Попова отметила, что всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

анна попова распространение коронавируса Роспотребнадзор Россия


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыб, Раков и Овнов ждет невероятный вечер 2 сентября! А вот этим двум ...
Долги россиян перед банками приблизились к 1 триллиону рублей
Женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте
Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ
В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной
Сноуден предупредил владельцев iPhone об угрозе слежки
На Авангардной вечером загорелся салон легковушки
Петербургу выделят дополнительные 900 млн рублей на ремонт дорог