В школах России от коронавируса вакцинировано почти 70% учителей

В Роспотребнадзоре сообщили, что уровень вакцинации от коронавируса в российских школах достиг почти 70%.

Руководитель ведомства Анна Попова заявила, что почти 70% педагогов в школах России вакцинированы от ковида. Она добавила, что чуть меньше — преподавателей вузов, студентам нужно их догонять.

«И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений. Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя», — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ. Она добавила, что российские специалисты внимательно наблюдают за появлением новых мутаций ковида. Наиболее встречаемым остается дельта-штамм.