«Яндекс» до конца года запустит беспилотные такси

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В перспективе компания намерена увеличить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей. Фото: pixabay

Компания «Яндекс» запустит беспилотные пассажирские такси до конца этого года.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий проект постановления правительства, дополняющего закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

Агрегатор «Яндекс Go» оказался единственным участником эксперимента по внедрению беспилотных такси на российских дорогах. Остальные сервисы сочли, что такую идею можно осуществить только в отдаленном будущем.

В этом году «Яндекс» собирается вывести восемь такси без водителей на дороги Иннополиса в Татарстане. В Москве десять беспилотных машин появятся либо в этом, либо в следующем году. В перспективе компания намерена увеличить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 трассу Москва-Петербург подготовят к езде беспилотных грузовиков.

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