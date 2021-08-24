К 2024 трассу Москва-Петербург подготовят к езде беспилотных грузовиков

Трассу Москва — Петербург подготовят к беспилотным грузовикам к 2024 году. Фото: Pixabay

Трассу Москва — Петербург подготовят к беспилотным грузовикам к 2024 году. Фото: Pixabay

Дорогу Москва-Петербург буквально через несколько лет, к 2024 году, могут подготовить для езды грузовых беспилотных перевозок.

В эфире телеканала «Россия-24» министр транспорта Виталий Савельев заявил о планах по массовой беспилотной транспортировке грузов по территории России.

Такая трасса может быть готова для грузовых беспилотных перевозок уже к 2024 году. По словам министра, проект возможно запустить, поэтому чиновник надеется на его скорую реализацию.

Савельев считает, что для этого необходима нормативная база, а также бизнес, который поможет воплотить идею в жизнь.

В данный момент страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Однако победу одержит та страна, которая сможет это внедрить массово.

В ведомстве поставили цель запустить беспилотное движение по дороге между Москвой и Северной столицей к 2024 году.

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