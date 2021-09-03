Путин признался, что у него нет мобильного телефона

Путин признался, что у него нет мобильного телефона
Фото: скриншот "Прямая линия"

Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). На вопрос, есть ли у него мобильный телефон, Путин ответил отрицательно.

«Нет», — ответил Путин на прямой вопрос.

Напомним, сегодня Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке, который проходит со 2 по 4 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие песни Владимир Путин поет на отдыхе. В ходе ответа он подчеркнул, что русские песни — мелодичные, красивые и содержательные.

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