Гороскоп на сентябрь от Тамары Глобы

Известный астролог Тамара Глоба советует в сентябре быть терпеливыми и трудолюбивыми. Тогда проекты будут реализованы. Ведь в достижении целей главное — решительность и упорство.

В этом сентябре звезды предвещают много знаковых перемен. Овнам предстоит удерживать свои финансовые позиции — Тамара советует не бояться даже перемены места работы, если это потребуется для сохранения денежного баланса. Особо внимание следует обратить на свое здоровье, не забывайте об отдыхе, чтобы не перенапрячься. Тельцы узнают своих партнеров с новой стороны. Но ничего страшного в этом нет — наоборот, отношения заиграют новыми красками. На работе можно смело приниматься за осуществление свежих идей — коллеги вас поддержат.

Близнецы — если вы давно планировали брак, этот сентябрь станет отличным временем для его заключения. А вот если вы уже стали родителями, уделите детям максимум внимания — их успехи в школе зависят от вас. Вас ждет неожиданное денежное пополнение — если неожиданного наследства не случилось, сыграйте в лотерею: вас ждет удача. Ракам предстоит непростой период. На работе возникнут трудности, постарайтесь держать себя в руках. То же произойдет и в отношениях — чтобы сохранить их, постарайтесь быть как можно мягче. Вам придется принимать тяжелые для вас решения, взвесьте все “за” и “против” и не рубите с плеча.

Львам самое время заняться спортом. На работе ожидается всплеск интереса к вашей персоне и вашим проектам, особенно это касается творческих Львов. Если вас охватит желание сделать или принять предложение партнера — не сомневайтесь и устраивайте пышную свадьбу. Но не забывайте о физических нагрузках: сейчас они особенно важны для здоровья Девы — будьте внимательны к своим желаниям. Именно в этом сентябре они будут быстро материализовываться. Поэтому не сдерживайте своих порывов и самых смелых планов в отношении карьеры: коллеги и начальство по достоинству оценят ваш острый ум.

Весам следует пить побольше воды. В этом месяце возможны заболевания, связанные с почками, и большое количество жидкости убережет от этой напасти. Хорошо сложится ситуация с накоплениями — вы сможете приобрести то, на что так давно откладывали. Будьте осторожны в отношениях — в какой-то момент они повиснут на волоске. Действуйте мудро.

Скорпионам следует быть осторожными — на работе этой осенью появится новый сотрудник, который будет таить против них зло. К счастью, дом и семья станут неоценимой поддержкой. Не конфликтуйте на работе и черпайте силы в общении с домашними.

Стрельцов ожидает неудача в финансовых делах, связанных с работой — пострадают не только Стрельцы, но и все их сотрудники — правда, не по их вине. Не следует отчаиваться, к концу месяца звезды будут к вам благосклонны. Обратите внимание на родителей, вторую половинку, детей — они как никогда нуждаются в вашей поддержке.

Козерогам сентябрь сулит удачу в рискованных финансовых операциях. Проявите свою смекалку, и это окупится сполна. Но будьте осторожны — ваша половинка серьезно привязана к вам, а именно в сентябре возникает риск возникновения любовного треугольника. Не позволяйте обстоятельствам затянуть вас в этот круговорот. Водолеям нужно опасаться перемен — сейчас время для вдумчивого, стабильного прорабатывания своих идей. Не сворачивайте с пути, и к концу месяца прибыль превысит ваши ожидания. Внимательно присмотритесь к своим отношениям — в этом месяце вам предстоит осознать, действительно ли вам подходит ваш партнер.

Рыбам следует внимательно отнестись к своим эмоциям — чересчур резкие взрывы могут дать негативные последствия. Научитесь сдерживать себя, чтобы не поругаться с начальством и не разрушить отношения.