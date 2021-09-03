Россиянин пытался переправить в Белоруссию автомобиль 1930 года

Россиянин пытался переправить в Белоруссию автомобиль 1930 года
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Автомобиль марки «Nash 400 series» задержали псковские таможенники на российско-белорусской границе. Россиянин пытался вывезти его без разрешительных документов.

Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября. Довоенный автомобиль — заднеприводный четырехдверный седан мощностью 60 лошадиных сил был выпущен в 1930 году.

Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, машина относится к категории культурных ценностей, имеющих особое значение. Рыночная стоимость транспорта, по оценкам специалистов, превышает 1,8 миллиона рублей.

Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Автомобиль марки Nash 400 series представляет собой образец довоенного производства. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские таможенники выявили почти 9 тысяч «лишних» полотенец. Незадекларированные товары изъяли.

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