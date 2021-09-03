Часть Лопухинского сада огородили — RBI ремонтирует там павильон

Жители Петроградского района Петербурга переволновались из-за деревянной ограды, которая выросла в Лопухинском саду. Как оказалось, собственник земельного участка ремонтирует на территории павильон и ведет благоустройство. Оградить решили место производства работ.

Об ограждении взволнованные местные жители написали в одной из крупных петербургских групп в Facebook «Петроградская диаспора».

«Добрый вечер соседи! Кто знает что происходит в Лопухинском саду? Часть сада отрезали и выставили забор ….законно ли это?», — спросила местная жительница, прикрепив несколько фотографий ограждения, которое появилось в саду. На снимках видно, как один из участков за Дачей Громова огражден деревянным забором.

Как рассказали Gazeta.SPb в администрации Петроградского района, участок, судьба которого обеспокоила горожан, находится в собственности компании RBI.

Там эту информацию Gazeta.SPb подтвердили.

«В настоящий момент мы реализуем проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Лопухинский сад». Проект предполагает выполнение ремонтных работ по зданию павильона (водная станция) и благоустройство территории. Ограждение установлено для обеспечения безопасности при выполнении работ, которые на сегодня продолжаются», — пояснили в RBI.

В компании уточнили, что компании принадлежит два участка на улице Академика Павлова 11 лит. А. Один из них – в собственности с 2009-го года, второй – на правах аренды. В RBI добавили, что проект предусматривает ремонтные работы на обоих участках, ни один из них к территории ЗНОП не относится.

Отметим, что еще в прошлом году зашла речь о том, что RBI передаст участок, находящийся в собственности компании, городу.

«Участок, находящийся в нашей собственности, мы, действительно, планировали и планируем передать городу, но на сегодня этого пока не произошло», — заметили в RBI.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Таврическом саду завершилась реставрация моста, построенного в 1793-м году.