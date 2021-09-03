Часть Лопухинского сада огородили — RBI ремонтирует там павильон

Часть Лопухинского сада огородили &#8212; RBI ремонтирует там павильон
Ограждение в Лопухинском саду. Фото: www.facebook.com/groups/pdiaspora

Жители Петроградского района Петербурга переволновались из-за деревянной ограды, которая выросла в Лопухинском саду. Как оказалось, собственник земельного участка ремонтирует на территории павильон и ведет благоустройство. Оградить решили место производства работ.

Об ограждении взволнованные местные жители написали в одной из крупных петербургских групп в Facebook «Петроградская диаспора».

Ограждение в Лопухинском саду. Фото: www.facebook.com/groups/pdiaspora

«Добрый вечер соседи! Кто знает что происходит в Лопухинском саду? Часть сада отрезали и выставили забор ….законно ли это?», — спросила местная жительница, прикрепив несколько фотографий ограждения, которое появилось в саду. На снимках видно, как один из участков за Дачей Громова огражден деревянным забором.

Как рассказали Gazeta.SPb в администрации Петроградского района, участок, судьба которого обеспокоила горожан, находится в собственности компании RBI.

Ограждение в Лопухинском саду. Фото: www.facebook.com/groups/pdiaspora

Там эту информацию Gazeta.SPb подтвердили.

«В настоящий момент мы реализуем проект сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Лопухинский сад». Проект предполагает выполнение ремонтных работ по зданию павильона (водная станция) и благоустройство территории. Ограждение установлено для обеспечения безопасности при выполнении работ, которые на сегодня продолжаются», — пояснили в RBI.

В компании уточнили, что компании принадлежит два участка на улице Академика Павлова 11 лит. А. Один из них – в собственности с 2009-го года, второй – на правах аренды. В RBI добавили, что проект предусматривает ремонтные работы на обоих участках, ни один из них к территории ЗНОП не относится.

Ограждение в Лопухинском саду. Фото: www.facebook.com/groups/pdiaspora

Отметим, что еще в прошлом году зашла речь о том, что RBI передаст участок, находящийся в собственности компании, городу.

«Участок, находящийся в нашей собственности, мы, действительно, планировали и планируем передать городу, но на сегодня этого пока не произошло», — заметили в RBI.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Таврическом саду завершилась реставрация моста, построенного в 1793-м году.

благоустройство забор Лопухинский сад новости СПб Петроградский район


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Убивший отца пятерых детей в парке Александрино просит отменить приговор
Убивший отца пятерых детей в парке Александрино просит отменить приговор
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шуфутинский рассказал, почему проникся любовью к Петербургу
В Калининском районе из-за порывистого ветра дерево упало на Skoda
Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве «СПХ Лосево» под Петербургом
Суббота в Ленобласти выдастся дождливой
В субботу ожидаются дожди и +11 градусов
Стало известно, когда актера Ивана Краско могут выписать из Центра имени Алмазова
Часть Лопухинского сада огородили — RBI ремонтирует там павильон
Как выжить в лесу. Секрет в художественной литературе