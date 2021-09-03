В Самаре возбудили уголовное дело после убийства педофила

В Самаре возбудили уголовное дело после убийства педофила
Подозреваемому в убийстве предстоит пройти проверку на полиграфе. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В поселке Прибрежный Красноглинского района Самарской области обнаружили труп, закопанный в лесу. Выяснилось, что убитый был подозреваемым в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним девочкам. Следователи подозревают, что с ним расправился отец одной из пострадавших.

По данным следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, тело погибшего нашли 2 сентября 2021 года на территории леса рядом с поселком Винтай. Уже этот факт, считают правоохранители, можно расценивать как попытку скрыть преступление. Кроме того, при осмотре тела специалисты выявили признаки насильственной смерти — смерть наступила от ножевого ранения.

Таким образом, в соответствии с российским законодательством было возбуждено уголовное дело, квалифицированное по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В деле быстро выявили подозреваемого, которого уже задержали оперативники. Известно, что это друг убитого, который случайно нашел в его телефоне интимное видео с участием своей 9-летней дочери. Правоохранители предполагают, что это могло привести к серьезному конфликту, и впоследствии сподвигло безутешного отца на преступление.

Сейчас подозреваемый дает показания, проводятся медико-криминалистические и ситуационные экспертизы, которые позволят выявить место, время и обстоятельства смерти педофила. Отцу девятилетней девочки предстоит проверка на полиграфе.

Напомним, что в Петербурге в конце августа задержали судимого 11 раз жителя Васильевского острова, который снимал порноролики с участием своего пасынка. Видео оказалось слито в сеть, и его заметили не только правоохранители, но и мать пострадавшего ребенка. От шока при просмотре женщина упала в обморок.

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В Самаре возбудили уголовное дело после убийства педофила
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