Ливень с градом обрушились на Петербург

Ливень с градом обрушились на Петербург
Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.Фото: Gazeta.spb.ru

В пятницу, 3 сентября, Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.

Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.Фото: Gazeta.spb.ru

По данным «Яндекс.Погоды» на 15:00, осадки ушли на север и северо-восток Петербурга.

В частности, падающие с неба ледышки застали жителей Петроградского района.

Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.Фото: Gazeta.spb.ru

Синоптики прогнозировали сегодня усиление ветра. В дневное время в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8…+13. Ветер северный подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. В Калининском районе от непогоды пострадал легковой автомобиль. Из-за сильного ветра на него упало дерево.

Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.Фото: Gazeta.spb.ru

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в некоторых районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.

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