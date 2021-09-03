Ливень с градом обрушились на Петербург

В пятницу, 3 сентября, Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом.

По данным «Яндекс.Погоды» на 15:00, осадки ушли на север и северо-восток Петербурга.

В частности, падающие с неба ледышки застали жителей Петроградского района.

Синоптики прогнозировали сегодня усиление ветра. В дневное время в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8…+13. Ветер северный подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый. В Калининском районе от непогоды пострадал легковой автомобиль. Из-за сильного ветра на него упало дерево.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в некоторых районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.